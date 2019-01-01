رئيس الأهلي: نعمل على التعاقد مع مدرب عالمي

الأهلي سيتعاقد مع مدرب أجنبي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

بدأ الأمير منصور بن مشعل، رئيس الأهلي السعودي، في البحث عن مدرب عالمي يقود فريقه خلال الفترة المقبلة.

المدرب الوطني يوسف عنبر هو من يتولى مهمة تدريب الأهلي، بعد رحيل المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي.

الأمير منصور بن مشعل قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "رجال الأهلي يعملون بشكل دائم خلال الأيام الماضية، للتوافق على تشكيل مجلس إدارة جديد".

رئيس الأهلي تابع: "الجميع يعمل على ترشيح الكوادر الوطنية الشابة ذات الكفاءات العالية، من أجل العمل على أفضل الخطط والبرامج العالمية، لتجسيد دور النادي في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد".

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هذه المباراة كانت بمناسبة ــــــــــ وانتهت بنتيجة ــــــــــــــ 🤔 pic.twitter.com/tUN3NxiL8y — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019

وواصل: "لن ندخر جهداً وعملاً، وسنقدم الدعم المالي اللازم في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والإداري للإدارة الجديدة، لتقدم عملاً قوياً على كافة الأصعدة، لتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير الغالية".

واختتم رئيس الأهلي تصريحاته قائلًا: "سنواصل العمل على دعم الفريق الأول بمدرب أجنبي يملك سيرة ذاتية كبيرة".

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الأهلي يستعد للموسم الرياضي الجديد، وذلك بالتعاقد مع لاعبين، بالإضافة إلى جهاز فني جديد، ليكون خلفًا للأوروجوياني فوساتي.