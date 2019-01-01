رئيس اتحاد جدة يوجه رسالة للاعبين والجماهير عقب التأهل الآسيوي

اتحاد جدة تأهل لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

هنأ أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة السعودي لاعبي فريقه بعد تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا على حساب ذوب آهن أصفهان.

وكان اتحاد جدة السعودي قد حقق الفوز على ذوب آهن أصفهان بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في إياب دور الـ16 ونتيجة اللقائين 6 – 4.

وقال الحائلي في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه يقدم التهنئة للجماهير السعودية بشكل عام والاتحاد بشكل خاص عقب التأهل للدور القادم.

وأضاف رئيس اتحاد جدة: "سنتوقف عن الاحتفال في الوقت الحالي من أجل تقدم مستوى مشرف للسعودية في البطولة العربية للأندية الأبطال".

وتابع الحائلي: "اللاعبين قدموا هدية كبيرة لجماهيرهم خلال الأيام الماضية بالصعود الآسيوي لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا".

وينطلق الدوري السعودي للمحترفين، خلال الأسبوع الجاري حيث من المنتظر أن يشهد منافسة قوية على اللقب في نسخته الجديدة.