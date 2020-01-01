رئيس اتحاد اللاعبين الإيطاليين: الموسم انتهى بسبب فيروس كورونا

داميانو توماسي يتحدث عن مصير الموسم الكروي في إيطاليا بعد مستجدات فيروس كورونا

كشف داميانو توماسي رئيس اتحاد اللاعبين الإيطاليين أن دوري الدرجة الأولى الإيطالي بات مهددًا بعدم استئناف الموسم الحالي، لكنه أصر على أن الهدف الآن هو إنهاء البطولة.

وكان الدوري الإيطالي قد توقف في الثالث عشر من مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، وبعد أن خرج الوضع عن السيطرة لا يبدو أن استكمال الموسم سيكون أمرًا سهلًا.

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وحول ذلك، قال توماسي إن الوضع الحالي صعب للغاية ولكن يجب البحث عن الأمل حتى يشعر الناس أن هناك شيئًا إيجابيًا ينتظرهم وسط كل ما يعيشونه.

وأضاف: "نحن نعيش في مجتمع يحتاجون فيه إلى معلومات جديدة حول كرة القدم كل يوم وبالتالي يجب علينا ملء الصفحات التي تتحدث عن أمل العودة إلى الملعب"

وتابع: "في الوقت الحالي يقول الجميع ببساطة أنها لن تستأنف حتى تاريخ معين، لأن كرة القدم ليست على رأس أولويات العديد من الأنشطة التي يتعين علينا استئنافها في أقرب وقت ممكن"

وأردف: "نحن نعمل بجد خلف الكواليس من أجل الوصول إلى حل يقضي باستكمال الموسم الحالي، الهدف الوحيد الآن هو إنهاء البطولة على أرض الملعب"

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يذكر أن العديد من التقارير قد تحدثت عن تسبب مباريات كرة القدم في تفشي فيروس كورونا في البلاد وخاصة مباراة أتالانتا أمام فالنسيا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.