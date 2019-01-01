رئيس إنتر ينفي الصلح مع إيكاردي

إيكاردي خارج مشروع النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى ستيفن زهانج، رئيس إنتر، أن يكون هناك نية لإعادة إدراج الأرجنتيني ماورو إيكاردي ضمن صفوف الفريق مجدداً.

وتم استبعاد إيكاردي وعرضه للبيع هذا الصيف، وسط أحاديث عن عروض من نابولي، وروما، مع تفضيل اللاعب يوفتوس أو البقاء.

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وقال زهانج مع "كوريري ديلا سيرا": "لا يوجد أي إعادة تفكير، إيكاردي لاعب كبير، وشخص جيد ساعد النادي في الماضي بأهدافه".

وأكمل: "نحن واثقون من الوصول لحل مناسب له يرضي كل الأطراف".

وواصل: "نريد تقليص الفجوة مع كبار أندية أوروبا، ستكون عملية طويلة ولكن نريد تحقيق أرباح تتعدى المليار يورو عبر الملعب والرعاة وحقوق النقل".

وختم: "من أجل ذلك نبنى فريق قوي مع مدرب ومدير أقوياء، ونستثمر بجدة، الهدف لإنتر هو الفوز بكل المباريات والوصول لأبعد مدى".

وأشارت آخر التقارير عبر "ريبوبليكا" أن روما يعرض 30 مليون يورو ومهاجمه المطلوب من إنتر إيدن دجيكو في إيكاردي.

ويلعب إنتر ودياً الأسبوع المقبل في الصين أمام باريس سان جيرمان.