رئيس إنتر السابق: لن تستطيعوا منع لاوتارو من الانتقال لبرشلونة

موراتي يحذر مسؤولي النيراتزوري من رفض السماح لمارتينيز بالانتقال إلى صفوف برشلونة.

حذر ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر السابق مسؤولي النيراتزوري من رفض السماح للأرجنتيني الدولي لاوتاور مارتينيز بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويرتبط اسم مارتينيز بالانضمام إلى برشلونة، حيث يرى العملاق الكتالوني أن لاوتارو مارتينيز هو البديل الأمثل للأوروجواياني لويس سواريز.



على الرغم من اهتمام برشلونة باللاعب وسط جائحة فيروس كورونا، أصر بيرو أوزيليو المدير الرياضي في إنتر أنه لن يتم بيع لاوتارو مقابل أي شيء أقل من قيمة الشرط الجزائي المتضمن في عقد الأرجنتيني والبالغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني .

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وردًا على سؤال حول الأرجنتيني الدولي لاوتارو ، قال موراتي لموقع Sportmediaset: «لا يمكنك أن تجبر شخصًا على البقاء، وهو يريد مكانًا آخر».



وتابع "هذا سيضعه في وضع يسمح له بالبقاء بعدم رضا ، أو على أي حال بدافع مختلف ، في نفس المكان."



كان برشلونة قد حاول إبرام صفقة تبادل مع إنتر ، لكن وضع أوزيليو شرطًا وقال شرط الخروج يجب أن يتم الوفاء به.



صرح أوزيليو لسكاي أيطاليا حيث قال: "فيما يتعلق بمارتينيز ، هناك طريقة واحدة لمغادرة إنتر وهي دفع شرطه الجزائي" ، هو شرط جزائي يعلمه الجميع- ولا يوجد هدف من إخفائه، لأنه يتضمن التزامات يجب الوفاء بها.



وتابع أوزيليو "يعتمد نجاح إنتر في المستقبل على إبقاء لاعبين مثل لاوتارو بدلاً من السماح لهم بالرحيل".



وأردف "إنه أحد الأصول الهامة للنادي ، ولا ننسى أنه لا يزال لديه عقد مدته ثلاث سنوات مع إنتر".



وأكمل "إنتر لن يبيع لاعبيه الأكثر أهمية. ننوي الاحتفاظ بهم والتعزيز في نهاية سوق الانتقالات ، وهذا ينطبق أيضًا على لاوتارو".



يذكر أن لاوتارو كان جزءًا كبيرًا من نجاح إنتر هذا الموسم ، وسجل 16 هدفًا في 31 مباراة في كافة المسابقات. و يحتل النيراتزوري المركز الثالث حاليًا في جدول الدوري الإيطالي.