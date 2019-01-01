رئيس أحد السعودي: القرار النهائي لضم مؤمن زكريا من الأهلي خلال 24 ساعة

هل ينتقل مؤمن زكريا للدوري السعودي مرة أخرى؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، على أنه مازال يرغب في ضم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لأنه اسم جيد وإضافة للدوري السعودي.

نادي أحد السعودي، تقدم بعرضٍ رسمي للنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات مؤمن زكريا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رئيس أحد قال خلال تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار: "نمتلك الرغبة في ضم مؤمن زكريا، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على قيمة العقد".

سعود الحربي تابع: "بعد عودة المدرب عمار السويح من تونس، سيتم حسم ملف التعاقد مع مؤمن زكريا، أو لاعب مغربي آخر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خلال 24 ساعة".

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وأردف: "قد نقدم عرضًا جديدًا للأهلي، أو نسحب العرض، بناءً على طلب الجهاز الفني، وإعارة مؤمن زكريا ستكون لمدة 3 أشهر ونصف، لأن الدوري سينتهي 2 مايو المقبل".

رئيس النادي السعودي اختتم حديثه قائلًا: "نسعى للتوصل لاتفاق مع النادي الأهلي أو مع اللاعب نفسه، خلال الفترة المقبلة، وقبل غلق باب فترة الانتقالات الشتوية".

أحد يحتل المركز الأخير في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط.