رئيس أتليتيكو مدريد: جريزمان في برشلونة؟ هو هناك من مارس

جيل مارين رئيس نادي أتليتيكو مدريد يؤكد انتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جيل مارين رئيس نادي أتليتيكو مدريد إنه يعلم أن أمور انتقال النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة محسومة سلفًا منذ مارس الماضي.

وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن أتليتيكو مدريد بشكل رسمي في أواخر مارس الماضي، بعد 5 مواسم قضاها بقميص الروخيبلانكوس.

وكان برشلونة هو المرشح الأبرز للتعاقد مع جريزمان، نظرًا لارتباط الفريق الكتالوني بمفاوضات مع اللاعب في موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ يونيو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال جيل مارين رئيس نادي أتليتيكو مدريد إن الأمور ليست مفاجئة في الوقت الحالي بأن ينتقل جريزمان إلى صفوف برشلونة.

وأضاف: "جريزمان؟ سيذهب إلى برشلونة، هذا ليس شيئًا جديدًا، جميعنا يعلم أن ذلك الأمر سيحدث منذ مارس الماضي، منذ أن أعلن جريزمان رحيله عن الروخيبلانكوس"

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يذكر أن أنطوان جريزمان كان قد انضم إلى صفوف أتليتيكو مدريد صيف العام 2014 قادمًا من ريال سوسيداد مقابل حوالي 27 مليون يورو.