رئيس أتلتيكو مدريد يحسم الجدل بشأن رحيل أوبلاك إلى تشيلسي

رئيس الروخي بلانكوس تحدث أيضًا عن مواجهة لايبزيج ورأيه في جواو فيليكس

كشف إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن موقف يان أوبلاك من الرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس خلال سوق الانتقالات المقبلة في ظل اهتمام من تشيلسي بالتعاقد معه.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة البلوز في التعاقد مع حارس أتلتيكو مدريد، إلا أنّ الشرط الجزائي في عقده يصل إلى 100 مليون يورو.

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وكان تشيلسي قد خطط لضم أوبلاك في 2018 لكنّه فشل في جلب الحارس مما دفعه لكسر الشرط الجزائي في عقد كيبا والتعاقد معه من أتلتيك بيلباو.

وقال سيريزو في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "دائمًا أقول إنّ أوبلاك لديه عقد مع أتلتيكو مدريد وإنه أفضل حارس مرمى في العالم ولست مندهشًا من اهتمام الأندية الكبيرة به".

وتابع: "إنّه لاعب في أتلتيكو مدريد وله قيمة كبيرة بالنسبة لنا ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط فيه. أوبلاك لاعب عظيم في مركزه وبلا شك لا يوجد أحد قادر على التفوق عليه في الوقت الراهن".

رئيس الروخي بلانكوس أشار إلى أنّ أوبلاك هو أفضل حارس مرمى في العالم، أما بالنسبة لحارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، فهو أيضًا عظيم، مؤكدًا فخره أنّ الثنائي لعب لصالح أتلتيكو مدريد وحققا بطولات أيضًا.

وتطرق للحديث عن جواو فيليكس بقوله: "لم يكن أول موسم له سهلًا على الإطلاق، لقد جاء بتوقعات مرتفعة وأعتقد أنّه يسير في الطريق الصحيح. نحن سعداء به للغاية ونعرف أن لديه الكثير ليقدمه خاصة وأنّه صغير السن".

واختتم: "مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا أمر جيد لنا ونحن سعداء به، وبالمنطق نحن الأقرب إلى نصف النهائي ولكن كرة القدم لا تتعلق بالمنطق".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد كان قد أقصى حامل اللقب ليفربول من دور الـ16 بعد الفوز 4-2 مجموع المواجهتين.