رئيس أتلتيكو مدريد محبط من قرار جريزمان بالرحيل

تعرف على رد فعل رئيس أتلتيكو مدريد على قرار جريزمان بالرحيل

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أبدى إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، شعوره بالإحباط بسبب قرار أنطوان جريزمان، لاعب الفريق، بالرحيل بنهاية الموسم الجاري.

جريزمان نشر مقطع للفيديو يؤكد رحيله بنهاية الموسم.

وقال سيريزو في تصريحات لشبكة "فوكس سبورت" : "ما أشعر به أكثر من الإزعاج. أنا محبط، لقد أعتقدت أنّ مستقبل أنطوان سيكون في أتلتيكو وسوف يحقق معنا الألقاب".

وتابع: "ولكن كل شخص لديه حسابات مختلفة، أحترم قراره وأنا وجمهور أتلتيكو نتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".

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رئيس الروخي بلانكوس نفى علمه بخطة صاحب الـ 28 عامًا خلال الفترة المقبلة مؤكدًا أنّ اختيار الفريق المقبل أمر يعود للاعب ذاته وغير مؤثر".

واختتم: "لو كان لي القدرة على إقناعه بالبقاء لفعلت، ولكننا في مجتمع حر وكل إنسان من حقه اتخاذ قرارته الخاصة".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت جريزمان ببرشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد وغيرها من الفرق الأخرى.