"ذهول ولا بد من نفي" .. كواليس صادمة في المنتخب السعودي تثير الجدل
كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل عن وجود مقاطع للبرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق للمنتخب السعودي تحدث خلالها عن كواليس خطيرة خاصة بفترة عمله مع الأخضر.
ولم يُوضح المريسل مضمون تلك المقاطع، لكنه أشار إلى إصابته بالذهول والصدمة عند سماعها، وأكد أنه لن يُعلق عليها الآن في انتظار إما تأكيدها أو نفيها.
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إذ كتب "وصلتني مقاطع عبر الواتساب لمدرب المنتخب السعودي السابق فينجادا تحدث فيها عن أمور أصابتني بالذهول والصدمة أبان تدريبه لمنتخبنا".
أضاف "لا أجزم بأن حديثه صحيح 100٪ لكن لابد من نفي كلامه الذي قاله وإذا لم يحدث ذلك فهذا يعني أن كلامه حقيقي. لن أعلق على الموضوع حتى يتم نفي ما قاله من عدمه".
الإعلامي مبارك الشهري علق هو الآخر على تلك التسريبات لفينجادا الذي يعمل مع الاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا، وقد أشار إلى أن تلك التسريبات تتعلق بقرارات المدرب الفنية خلال عمله مع المنتخب السعودي.
إذ كتب عبر تويتر "سلسلة اعترافات المدربين السابقين للمنتخب السعودي تتواصل. آخر هذه الاعترافات للمدرب فينجادا حول تغييراته لعبيد الدوسري والمهلل . . تصريحات أكدت المؤكد، لم نستغرب أو نتفاجأ وبلووووك لأي شخص يتفاجأ".
يُشار إلى أن فينجادا تولى مهمة تدريب الأخضر في نوفمبر 1996 ورحل بعد 11 شهرًا تقريبًا، وقد قاد المنتخب في 25 مباراة، فاز في 16 منها وخسر 3 وتعادل في 6، وتُوج معه بكأس آسيا 1996.