ذهب مع الريح .. إهانة الخليفي لريال مدريد تمر دون عقاب!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود احتمالية عدم معاقبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، وليوناردو المدير الرياضي للفريق.

وكان من المقرر أن يجلس كلًا من ناصر الخليفي وليوناردو مع لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء.

لكن ذلك لم يحدث، وليست هي المرة الأولى التي يكون فيها موعد محدد لعقد الجلسة ويتم تأجيله.

فبحسب "Le Parisien" فإن لجنة الانضباط لدى الاتحاد الأوروبي أجلت الجلسة لعدة مرات، مما يعني أن هناك عدم جدية لعقدها.

ووفقًا لبعض وسائل الإعلام، لم يعلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإجراءات التأديبية ضد قادة باريس سان جيرمان ولا يفكر في عدم معاقبتهم على موقفهم.

ومع ذلك، فإن اللوائح التأديبية واضحة وكل شيء يشير إلى أنهم سيعاقبون بعقوبات تتراوح من غرامة بسيطة إلى تعليق المباريات لانتهاك "المبادئ العامة للسلوك"."

وكان الخليفي وليوناردو قد نزلوا إلى غرفة خلع الملابس بغضب واضح وطالبوا بتفسيرات من هيئة التحكيم لما حدث في مباراة باريس أمام ريال مدريد بدوري الأبطال.

لكن لم يفعلوا ذلك بشكل مناسب، وصرخوا في الحكام، وتمكن موظف في ريال مدريد من تسجيل الصور بهاتفه المحمول.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر عقد جلسة للثنائي مع لجنة الانضباط، لكنها لم تحدث حتى الآن وسط تكهنات بعدم حدوثها من الأساس.

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