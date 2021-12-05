ذهبي النصر السابق يتهم الإدارة بالتضليل: صححوا الخطأ وإلا فهي المصيبة

اتهم سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر الأسبق، إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، بتضليل الجمهور بشأن السيرة الذاتية للمدرب الجديد الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، مطالبًا إياها بتصحيح الخطأ.

النصر يعلن مدربه بمعلومات مغلوطة:

أمس الأحد، أعلن العالمي تعاقده مع المدرب الأرجنتيني حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا لبيدرو إيمانويل، الذي تمت إقالته. (طالع التفاصيل)

وأوضح النصر في إعلانه أن مدربه الجديد كان قد حقق لقب الدوري الأرجنتيني عامي 2019 و2020، رفقة بوكا جونيورز.

لكن حقيقة الأمر أن نادي راسينج كلوب هو بطل الدوري الأرجنتيني 2019، بجانب أنه في العام ذاته لم يكن روسو قائدًا لبوكا جونيورز.

ما هي اتهامات آل مغني لإدارة النصر؟

عضو الشرف الأسبق رفض تمامًا نقل معلومات مغلوطة للجمهور، معتبرًا ذلك تضليلًا، بهدف تجنب الغضب الجماهيري.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تأكدوا عندما انتقد مع الأيام يثبت صحة انتقادي، المركز الإعلامي نزل اليوم معلومات مغلوطة عن المدرب، إذا كان هذا خطأ غير مقصود يصححون الخطأ.

"وإذا العكس لن يتم تغير هذا الخطأ فهذي مصيبة واعتبرها تضليل".

تاكدوا

عندما انتقد

مع الايام يثبت صحة انتقادي

المركز الاعلامي

نزل اليوم معلومات #مغلوطه عن المدرب

اذا كان هذا خطأ

غير مقصود

يصححون الخطأ

واذا العكس لن يتم تغير هذا

الخطأ

فهذي مصيبه واعتبرها تضليل

✍🏻 — سعد آل مغني (@saadalmughni) December 5, 2021

من هو روسو؟

مدرب العالمي الجديد تمت إقالته في أغسطس الماضي من تدريب بوكا جونيورز، وهو الفريق الذي حقق معه كأس ليبرتادوريس 2007، والدوري الأرجنتيني 2020.

ومع فريق ميليونير الكولومبي حقق روسو لقب الدوري 2017 وكأس السوبر 2018.

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