ذكور في هيئة إناث .. الأردن تشكك في منتخب إيران للسيدات وتطالب بالتحقيق

في واقعة غريبة، طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم، من نظيره الآسيوي بضرورة التحقق من جنس إحدى لاعبات المنتخب الإيراني للسيدات، بعد المباراة التي جمعت بينهما.

وتأهل المنتخب الإيراني للسيدات إلى بطولة كأس أمم آسيا 2022 لأول مرة في تاريخه، بعد التفوق على الأردن بركلات الجزاء الترجيحية اليوم الأحد.

ويبدو أن أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأردني، كان لديهم شك في إحدى لاعبات المنتخب الأردني للسيدات، وتم نقل الأمر إلى أعضاء اتحاد الكرة الأردني.

ونشر الأمير علي بن حسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخطاب الموجه إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الخطاب طالب بفتح تحقيق في الأمر، لأن إيران لديها أكثر من سابقة في قضايا مشابهة، وأيضًا تعاطي المنشطات، هذا بالإضافة للواقعة التي حدثت في المباراة التي جمعت بين المنتخبين.

الأمير علي بن حسين أكد على أن التحقيق ليس له علاقة بخسارة المنتخب الأردني أمام نظيره الإيراني، ولكنه طالب بضرورة التحقيق في الأمر وأخذه بجدية.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

الاتحاد الأردني لكرة القدم طلب بتواجد أطباء متخصصين للكشف على لاعبات المنتخب الإيراني، لتحديد هوية وجنس جميع اللاعبات بعد التشكيك في إحداهن خلال المواجهة التي جمعت بين المنتخبين.

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وكان المنتخبان الأردني والإيراني متساويين في النقاط والأهداف، قبل المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، والتي حُسمت لصالح إيران بركلات الترجيح، ليتأهل إلى كأس أمم آسيا التي ستقام في الهند.