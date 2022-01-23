ذكريات الجراحة الأخيرة تطارده .. فاتي يخشى إجراء عملية جديدة

يشعر أنسو فاتي نجم نادي برشلونة الإسباني بالتردد الشديد بشأن الاضطرار إلى الخضوع لعملية جراحية جديدة بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

فاتي دخل كبديل إلى مباراة برشلونة الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو في دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا، لكنه تعرض لإصابة جديدة في الفخذ، ستبعده حسب التقارير لمدة لن تقل عن ثمانية أسابيع.

وعقد فاتي لقاء مع أطباء برشلونة يوم السبت، ويبدو أنه لا يوافق على خيار إجراء عملية جراحية جديدة لإصلاح الضرر في عضلات الفخذ.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن فاتي صرح لأطباء برشلونة أنه يخشى تكرار التجربة الرهيبة التي مر بها في المرة الأخيرة التي وافق فيها على الخضوع لعملية جراحية.

يجب ألا ننسى أن فاتي خضع لجراحة منذ أكثر من عام بسبب إصابة في غضروف الركبة اليسرى، والتي لم تسر على ما يرام وأدت لمضاعفات كادت تنهي مسيرة اللاعب الشاب.

ما هي طبيعة إصابة فاتي الحالية؟

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن برشلونة من خلال كبير أطباء الفريق الأول، ريكارد برونا، وبعد فحص فاتي بشكل دقيق، تبين أن اللاعب تعرض لإصابة خطيرة.

وتعرض فاتي للإصابة بانفصال في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر، وينصح في هذا النوع من الإصابات بالذهاب إلى غرفة العمليات لتجنب الانتكاسات.

واتصل طبيب برشلونة بعائلة فاتي في اجتماع يوم السبت لشرح جميع البدائل، وإن كان قد نصح بالتدخل الجراحي.

وقدم برونا أقصى الضمانات لعدم حدوث أي انتكاسات في الجراحة، من خلال وجود أفضل متخصص في عمليات أوتار الركبة في العالم.

ورغم أن الجراحة قد لا تؤدي إلى انتكاسات جديدة، لكنها ستنهي موسم فاتي، لأن اللاعب سيضطر للغياب بين ثلاثة إلى خمسة أشهر.

وشدد الطبيب على أن فترة النقاهة ستعمل على إعادة ضبط ذهنية فاتي، والعودة أقوى من أي وقت مضى وبدون ضغوط الاضطرار إلى خوض مباريات مصيرية في الموسم.

ما هي الخيارات الأخرى أمام فاتي؟

الصحيفة الإسبانية كشفت أن الخيار الآخر في عملية تعافي فاتي هو الطريقة المحافظة.

صحيح أن هذه الطريقة ستقلل من مدة غياب فاتي، والتي قد تصبح عشرة أسابيع فقط، لكنها لا تضمن بأي حال حدوث انتكاسات جديدة أو مشاكل مستقبلية، والتي ستكون بمثابة كابوس حقيقي للمهاجم الشاب.

هل يقبل فاتي الخضوع للجراحة؟

على أي حال، فإن الكلمة الأخيرة ستكون لفاتي في هذا الصدد، ومن المتوقع أن يتم دعوة جميع الأطراف المعنية إلى اجتماع جديد يوم الإثنين لاتخاذ القرار النهائي.

وتبدو الموافق واضحة للغاية، حيث ينصح الأطباء بالخضوع إلى جراحة، بينما يفضل اللاعب وعائلته الأسلوب الوقائي والمتحفظ في العلاج.

ومع ذلك، يشير كل شيء إلى أن فاتي سينتهي به الأمر بقبول الخضوع للجراحة، وإن كان ذلك على مضض، لأنه يدرك أنه لا يجب أن يقامر بصحته وحياته المهنية.

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