ذكرى جميلة لثنائي الزمالك وحشود التتش .. حكاية نهائي إفريقيا 2017 بين الأهلي والوداد

نصف نهائي قوي بين الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا

خطوة نحو الحلم الذي طال انتظاره، مواجهة قوية أمام الوداد المغربي تنتظر الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فهل يستطيع المارد الأحمر في هذه المرة المرور من أجل معانقة الأميرة التاسعة التي ينتظرها الجماهير منذ عام 2013.

الأهلي أمام الوداد المغربي، مواجهة دائمًا تشهد إثارة ومتعة كبيرة، وتكون دائمًا حاسمة في مشوار البطولة، فأخر مواجهة بينهما كانت مباراتي نهائي دوري الأبطال موسم 2017 والذي تمكن الفريق المغربي في حسمها بشكل صعب ودرامي، فنرصد لكم الأجواء وقتها.

تشكيل الذهاب

الأهلي

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حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: علي معلول – محمد نجيب – سعد سمير – أحمد فتحي

الوسط: عمرو السولية – رامي ربيعة – عبدالله السعيد

الهجوم: مؤمن زكريا – وليد أزارو – جونيور أجاي

الوداد المغربي

حراسة المرمى: زهير لعروبي

الدفاع: بدر كادارين – محمد أوتارا – يوسف رابح – عبداللطيف نصير

الوسط: صلاح الدين سعيدي – إبراهيم نقاش – وليد الكرتي

الهجوم: إسماعيل الحداد – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم

مباراة الذهاب (برج العرب)

الأهلي استقبل الوداد في ملعب برج العرب في مشهد جماهيري كبير ورائع، وسط تشجيع أنصاره من أجل تحقيق اللقب والفوز بنتيجة تريحه في الإياب الذي سيقام في المغرب بعدها بعدة أيام قليلة.

بداية لا يحلم بها جماهير الأهلي بهدف من مؤمن زكريا بتسديدة أكثر من رائعة من قدمه اليسرى بعد مرور 3 دقائق فقط أشعلت مدرجات الدرجة الثالثة، ليأخذ الفريق دفعة معنوية وسط ذهول وصدمة مغربية من جانب فريق الوداد في أرض برج العرب.

عودة سريعة

تمالك فريق الوداد المغربي نفسه وعاد للقاء سريعًا بعد مرور ما يقرب من 10 دقائق أو أكثر بقليل، ونجح الثنائي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ثنائي الزمالك الحالي والوداد السابق في خطف هدف التعادل في جملة رائعة وسط دفاعات الأهلي.

أوناجم في الدقيقة 15 أرسل عرضية رائعة من الناحية اليمنى وسط دفاع الأهلي ليخطفها بن شرقي برأسية في الزاوية اليمنى لشريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق، ليأخذ الوداد المغربي ميزة رائعة قبل لقاء الإياب، بعد انتهاء المباراة بهذه النتيجة.

حشود جماهيرية في التتش

تم إلغاء الحصة التدريبية في ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي قبل السفر إلى المغرب بسبب الحشود الجماهيرية الغفيرة التي ملأت الملعب يومها للشد من أزر الفريق قبل السفر إلى الدار البيضاء من أجل مواجهة الإياب أمام الوداد وقتها.

وتوجه الأهلي إلى المغرب من أجل خطف البطولة من أنياب أبناء أسود الأطلس، حيث تسلح الوداد بالتعادل الإيجابي في ملعب برج العرب في لقاء الذهاب في نتيجة صادمة للفريق المصري.

تشكيل الإياب

الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – سعد سمير – محمد هاني

الوسط: عمرو السولية – أحمد فتحي – عبدالله السعيد

الهجوم: مؤمن زكريا – وليد أزارو – جونيور أجاي

الوداد المغربي

حراسة المرمى: زهير لعروبي

الدفاع: بدر كادارين – أمين عطوشي – يوسف رابح – عبداللطيف نصير

الوسط: صلاح الدين سعيدي – إبراهيم نقاش – وليد الكرتي

الهجوم: إسماعيل الحداد – أشرف بن شرقي – عبدالدايم خضروف

صدمة علي معلول

تلقى حسام البدري المدير الفني للأهلي وقتها صدمة قوية بغياب علي معلول الورقة الرابحة بالنسبة له في الفريق وقتها، في لقاء الإياب ولعب بدلًا منه حسين السيد، وهي الجبهة التي تلقى الأهلي منها الهدف في لقاء المغرب.

تكرار سقطة الدفاع وخسارة اللقب

لم يتعلم دفاعات الأهلي من الجملة التكتيكية التي يلعبها لاعبو الوداد المغربي، وتلقوا هدفًا منها في لقاء الإياب كان حاسمًا للقب لصالح أبناء أسود الأطلس، حيث كان بن شرقي عاملًا مشتركًا، بعد أن أحرز هدف الذهاب، صنع هدف الإياب بإرسال عرضية من الناحية اليمنى أيضًا لوليد الكرتي الذي خطف رأسية هز بها شباك الفريق المصري.