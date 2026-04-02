ذعر شديد حول مدافع أز السابق: «ظننت أنه فقد عينه!»

تلقى ديفيد مولر وولف ضربة قوية خلال فترة المباريات الدولية. فقد تلقى الظهير الأيسر النرويجي ضربة بمرفق تحت عينه خلال المباراة الودية مع سويسرا (0-0)، مما تسبب في حالة من الذعر الشديد لدى زميله أندرياس شيلديروب. فقد اعتقد شيلديروب أن مولر وولف فقد عينه.

في الدقيقة 75، تلقى المدافع السابق لفريق AZ ضربة بالكوع على عظم الوجنة الأيسر، مما تسبب في نزيف حاد. ركض شيلديروب نحوه، ثم أصيب بذعر شديد.

قال شيلديروب في مقابلة مع صحيفة "داغبلاديت": "رأيت الكثير من الدم وجرحاً تحت عينه. قلت في نفسي: ما هذا بحق السماء؟ ظننت أنه فقد عينه".

في النهاية، بدا أن الأمر يتعلق بجرح قطعي عميق. لاحظ ذلك زميله في الفريق كريستوفر أجر، الذي تمكن من تهدئة الظهير الأيسر لفريق ولفرهامبتون واندررز.

يقول شيلديروب، الذي سجل هدفاً ضد هولندا الأسبوع الماضي، إنه سيتصرف بشكل مختلف في مثل هذه المواقف من الآن فصاعداً. "ربما عليّ أن أهدئه أكثر في المرة القادمة وألا أبالغ في رد فعلي. أتفهم أنه كان منزعجاً."

كما تحدث مولر وولف قائلاً إنه تفاعل مع حالة الذعر التي انتابت مهاجم بنفيكا. "جاء شيلديروب إليّ وصرخ على الفور إلى الجهة الجانبية مطالباً بقدوم الطبيب إلى الملعب."

وليس لدى ولفرهامبتون أي مباراة مقررة في نهاية الأسبوع المقبل، مما يتيح لمولر وولف فرصة للتعافي بهدوء مع فريق ذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويلعب «الذئاب» يوم الجمعة 10 أبريل ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.