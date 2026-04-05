ذروة درامية؟ لن يتمكن أياكس من خوض مباريات التصفيات المحتملة في ملعب يوهان كرويف أرينا

يحتل أياكس المركز الخامس في الدوري الهولندي، وقد ازدادت فرص مشاركة النادي الأمستردامي في مباريات التصفيات بعد الهزيمة 1-2 أمام إف سي توينتي. وإذا تحقق هذا السيناريو في شهر مايو، فسيواجه أياكس مشكلة فيما يتعلق بمبارياته على أرضه.

يتأهل البطل وصاحب المركز الثاني مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يصل صاحب المركز الثالث إلى الدور التمهيدي. ويحصل صاحب المركز الرابع في الدوري الهولندي على تذكرة للدور التمهيدي في الدوري الأوروبي.

وإذا فاز صاحب المركز الثالث، نادي NEC، بكأس KNVB ووصل إلى المراكز الثلاثة الأولى، فستذهب بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي إلى صاحب المركز الرابع. وإذا أنهى NEC الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، فسيخوض صاحب المركز الخامس الدور التمهيدي الثاني في الدوري الأوروبي.

تتنافس الفرق من الخامس إلى الثامن على آخر تذكرة أوروبية. يحتل أياكس الآن المركز الخامس، بفارق نقطتين عن توينتي، الذي غادر ملعب يوهان كرويف أرينا بثلاث نقاط ثمينة.

على أي حال، لن يكون ملعب أياكس متاحًا لإقامة نصف نهائي التصفيات في 21 مايو والنهائي في 24 مايو. ففي تلك الفترة، من المقرر إقامة سلسلة من الحفلات الموسيقية لـ هاري ستايلز. سيزور نجم البوب أمستردام في 16 و17 و20 و22 و23 و26 و29 و30 مايو، وفي 4 و5 يونيو 2026.

لذلك يبدو أن أياكس سيضطر إلى اللجوء إلى ملعب آخر. وهناك خيار آخر يتمثل في التخلي عن ميزة اللعب على أرضه، لكن السؤال هو ما إذا كانت إدارة النادي ستوافق على ذلك في وقت لاحق من هذا الموسم.

قال متحدث باسم أرينا في مارس لوكالة الأنباء الهولندية (ANP): "الملعب محجوز دائمًا لمباريات أياكس في الدوري الهولندي وكأس الهول ومبارياته الأوروبية، لكن الفترة من منتصف مايو إلى منتصف يوليو هي استثناء".

بدا أن أياكس واجه مشكلة مماثلة قبل عامين، عندما كان ملعب أرينا محجوزًا لفريق دي توبرز. وفي النهاية، تمكن الفريق من حجز تذكرة أوروبية عبر الدوري.