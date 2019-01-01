دي يونج يوضح رأيه في الكلاسيكو

فرينكي دي يونج لاعب فريق برشلونة الجديد وأياكس الحالي يؤكد على سعادته بما شاهده في الكلاسيكو الأخير بين النادي الكتالوني وريال مدريد في الكأس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد اللاعب الهولندي الشاب فرينكي دي يونج بما شاهده في مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه وجد جودة كبيرة للغاية من كلا الفريقين ومستويات مذهلة.

وقال اللاعب مجيبًا عن إذا ما كان قد شاهد مباراة برشلونة وريال مدريد الأخيرة في كأس ملك إسبانيا "نعم بكل تأكيد شاهدت مباراة الكلاسيكو".

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وأضاف حول إذا ما كان قد تابع اللقاء من أجل مشاهدة فريقه الجديد أم لإيجاد نقاط الضعف في منافسه المقبل: "لقد ركزت على المباراة فقط، لقد كانت رائع وبه جودة كبيرة واستمتعت به".

وسينضم دي يونج لصفوف برشلونة قادمًا من أياكس في الصيف المقبل بعد أن نجحت إدارة النادي الكتالوني في حسم صفقته لنفسها أمام كل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

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جدير بالذكر أن دي يونج سيواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، تحديدًا في دور الـ 16 خلال أيام مع أياكس حيث أوقعت القرعة الفريقين سويًا.