دي يونج يثير قلق جماهير برشلونة .. هل تترك شواطئ كتالونيا إلى برد مانشستر؟

النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة يترك الأمور غير واضحة بشأن انتقاله لمانشستر يونايتد.

يبدو أن أسوأ مخاوف جماهير برشلونة قد بدأت في التحقق برحيل اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج عن صفوف النادي في الأيام المقبلة.

جاء هذا بعد مقابلة صحفية للنجم الشاب بعد مواجهة منتخب بلاده في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية ضد بولندا.

اللاعب شارك في تعادل منتخب بلاده بهدفين لمثلهما في يوم لم تخرج فيه أي مباراة بانتصار أي فريق، حيث تعادلت بلجيكا وويلز وألمانيا مع المجر وإيطاليا مع إنجلترا.

الصحفي قام بتوجيه السؤال لدي يونج في منطقة الإعلام بعد المباراة، وقال له: "هل ستترك شواطئ برشلونة إلى برد مانشستر؟".

رد دي يونج هو ما أثار قلق جماهير برشلونة، فالنجم الهولندي الجاد طوال الوقت ضحك بصوت مرتفع ثم قال: "لا أستطيع أن أقول أي شيء".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن دي يونج قد منح موافقته على الصفقة للمدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن برشلونة يسعى لبيع اللاعب من أجل تحقيق استفادة مادية وتخفيض قيمة الرواتب في الفريق لدعم بعض المراكز الأخرى.