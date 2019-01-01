دي يونج يتحدث عن الكلاسيكو الأول وعلاقته مع ميسي وذكريات أياكس وريال مدريد

حوار مطول مع لاعب برشلونة نستعرضه معاً

تحدث فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة عن استعداده للكلاسيكو الأول له مع فريقه، وذكرياته مع أياكس أمام ريال مدريد وعلاقته مع ميسي وسواريز

ويستعد اللاعب الهولندي الشاب، لخوض أول كلاسيكو له مع برشلونة، مساء غد الأربعاء على ملعب كامب نو في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة من الدوري.

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وقال دي يونج في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "أنا متحمس للغاية لخوض أول كلاسيكو، لقد تابعت كل المباريات الماضية على التلفاز وأكثر ما استمتعت به هو مباراة 5/0 في كامب نو، عائلتي ستأتي في الغد لمشاهدتي وستكون أجواء رائعة".

وتابع: "سيجتمع اثنان من أفضل الفرق في العالم على أرضية الملعب، سنحاول السيطرة على المباراة منذ بدايتها كما نفعل دائماً، لا أعلم كيف سيتعاملون مع اللقاء ولكننا سنلعب بطريقتنا، لتوفير المتعة لعشاق النادي".

وأكمل: "الدوري متكافئ للغاية هذا الموسم، وفي اعتقادي أن هذا الأمر جيد لأنه يخلق مزيداً من التوتر".

وانضم الهولندي صاحب الـ 22 عاماً، إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من أياكس الهولندي مقابل 75 مليون يورو.

وحول مباراة أياكس وريال مدريد العام الماضي في دوري أبطال أوروبا قال دي يونج: "لقد كانت مباراة رائعة، قدمنا أفضل أداء على سنتياجو برنابيو، لقد كانت مفاجأة أن نفوز بأربعة أهداف على ملعبهم، لديّ ذكريات جيدة عن تلك المباراة".

وتحدث دي يونج عن الكلاسيكو في هولندا وقال: "في هولندا لدينا أيضاً كلاسيكو بين أياكس وفينورد، وبطبيعة الحال هي أقل شعبية من الكلاسيكو الإسباني، ولكن في هولندا يتحدث الجميع عن تلك المباراة الأجواء تكون مختلفة وتشعر بالتوتر في الملعب هذه هي المباريات التي ترغب في اللعب خلالها دائماً".

ولعب دي يونج مع برشلونة 22 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل هدفاً وصناعة اثنين.

وعن علاقته بميسي وسواريز قال الهولندي الدولي: "الجميع يعرف مدى أهمية ميسي بالنسبة لنا أي فريق يواجه ميسي يكون متوتراً وكذلك أنا".

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وأردف: "بالنسبة لسواريز فهو يمضي موسماً رائعاً ويسجل أهدافاً جميلة، نأمل أن يعيد ما فعله أمام ريال مدريد الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن برشلونة يتساوى مع ريال مدريد على صدارة ترتيب الليجا، برصيد 35 نقطة لكل فريق بعد لعب 16 مباراة.