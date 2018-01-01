دي يونج: لم أحسم مستقبلي ولعبت بصورة سيئة أمام بايرن ميونخ

اللاعب الهولندي يتحدث عن مستقبله ورأيه في مستواه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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نفى اللاعب الهولندي الشاب، فرانكي دي يونج، متوسط ميدان أياكس، توصله لاتفاق مع أي فريق للرحيل خلال الصيف المقبل. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رحيل اللاعب الهولندي، إلى باريس سان جيرمان مقابل 75 مليون يورو.

وقال دي يونج في تصريحات عقب مباراة بايرن ميونخ: "مستقبلي لا يزال مجهولًا، لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل سواء بالرحيل عن أياكس أو الاستمرار معه".

وتابع عن مستقبله: "كل شيء متاح، ولا يوجد قرار نهائي، هناك اهتمام من عدة أندية، أياكس يتحدث أيضًا مع أكثر من نادي، ثم معي ووكيلي، الأمر لا يعود لي، ولن أذكر أسماء الأندية".

أحد هذه الفرق ستكون أول عقبة في طريق ريال مدريد في رحلة الحفاظ على لقبه والطريق للرابعة عشر إن أمكننا القول 😂



🇳🇱 أياكس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر يوناتيد

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 توتنهام

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ليفربول

🇫🇷 ليون

🇩🇪شالكة#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/E4K6o5OPC3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

وحول مباراة بايرن ميونخ أوضح دي يونج أنّ الفريق ظهر بصورة جيدة في الشوط الثاني ولكنّه لم يكن على المستوى المأمول في الشوط الأول.

واختتم: "لم ألعب مباراة جيدة ضد بايرن ميونخ، ارتكبت عددًا من الأخطاء وهذا أمر سيء، لكنني سأحاول التعلم وأن أقدم الأفضل في المستقبل".

أياكس تعادل بنتيجة 3-3 مع بايرن ميونخ ليتأهل في المركز الثاني عن مجموعته في دوري أبطال أوروبا.