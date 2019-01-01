دي يونج: كرويف غيّر شكل الكرة وأتطلع للعب مع برشلونة

تعرف على تصريحات دي يونج حول برشلونة

أكد فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، أنه جزء من نجاحات يوهان كرويف، أسطورة هولندا والأب الروحي للنادي الكتالوني، مؤكدًا تطلعه لخوض أول لقاء بقميص البلوجرانا.

دي يونج تقدّم رسميًا لاعب لبرشلونة وسوف ينضم إلى المعسكر الإعدادي.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الآن أشعر أكثر بقيمة برشلونة بعد أن جئت إلى النادي وشاهدت الملعب والجمهور، إنّها خطوة رائعة في مسيرتي الكروية".

وتابع: "برشلونة هو أفضل فريق بالنسبة لي بعد أياكس ولديه تاريخ كبير ولاعبون على أعلى مستوى مروا عبره مثل تشافي وإنييستا وبوسكيتس. لا أستطيع الانتظار لخوض مباراتي الأولى".

صاحب الـ 22 عامًا أكد أنّ يوهان كرويف غيّر كرة القدم في المطلق ولا يمكن مقارنة أي لاعب آخر به، مشيرًا إلى أنّه سعيد للسير على خطى فلسفته.

وأردف: "شعرت بالسعادة بوجود 20 ألف متفرج في المدرجات لترحيب بي. لقد كان هذا حلمي منذ الطفولة وخاصة في ظل حضور أهلي الذين دعموني خلال مسيرتي الكروية".

واختتم: "برشلونة يمتلك مجموعة كبيرة من العناصر القوية ولن يكون حجز مقعد أساسي معهم أمر سهل ولكني أتطلع لخوض التحدي وإثبات إمكانياتي".

جدير بالذكر أنّ دي يونج قرر ارتداء القميص رقم 21 لتخليد ذكرى جده الراحل.