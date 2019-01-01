دي يونج: اللعب بجوار ميسي.. سأمرر له الكرة دومًا!

نجم أياكس فرينكي دي يونج يتحدث عن التتويج بالدوري الهولندي والانتقال إلى برشلونة

أعرب فرينكي دي يونج لاعب فريق أياكس أمستردام عن سعادته بتتويج الفريق بالدوري، وذلك في تصريحاته عقب المباراة الختامية للموسم لقنوات فوكس سبورتس.

اللاعب الذي سينتقل لبرشلونة مع بدء سوق الانتقالات الصيفية قال: "من الرائع اللعب بجوار ميسي".

ثم أضاف ضاحكًا: "سأمرر له الكرة دومًا، فريق أياكس هذا العام كان مميزًا، قدما موسمًا استثنائيًا وممتعًا سويًا، سأفتقد اللعب بجوار هؤلاء النجوم بالطبع وسأفتقد لأجواء الدوري الهولندي أيضًا".

يشار إلى أن أياكس أمستردام توج بثنائية الدوري والكأس الهولندي ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وودع البطولة أمام توتنهام هوتسبر.

يذكر أن المرة الأخيرة التي توج فيها أياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا كانت عام 1995، تحت قيادة المدرب الهولندي المخضرم لويس فان خال.