دي يونج: أفتقد أياكس ولكن برشلونة حلمي

النجم الهولندي وصل برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة الجديد، سعادته بالانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني قادماً من أياكس، مؤكداً أنه يفتقد النادي الهولندي.

دي يونج وصل الخميس إلى برشلونة ليتم تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام بعدما كانت الصفقة قد حُسمت في يناير الماضي بين الناديين.

وقال دي يونج للموقع الرسمي لبرشلونة: "أنا سعيد بوصولي أخيراً، منذ الطفولة وحلمي اللعب هنا، أتطلع لدخول كامب نو واللعب مع ميسي".

وأضاف: "الآن سأتمكن من تحويل قدوتي لزميل لي، أحب أسلوب لعب برشلونة لأن الفلسفة مثل أياكس، دائماً كان هناك رابط بين هولندا وبرشلونة".

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وأكمل دي يونج: "أريد أن أكون من عظماء الهولنديين الذين لعبوا مع برشلونة، أعتقد أنني سأستمتع هنا".

وواصل في تصريحات نقلتها "Algemeen Dagblad": : "سأحاول أن أبقى على طبيعتي، الفوز بالثنائية مع أياكس لا يزال يحمسني، أفتقد الفريق ولكن سعيد بختام وقتي هناك ببطولة".

وحول الرقم: "ربما أريد الإبقاء على 21 لأنه أصبح رقمي في السنوات الماضية".

وسيتحدث دي يونج مع الإعلام في وقت لاحق من مساء الجمعة بمؤتمر صحفي لتقديمه رسمياً.