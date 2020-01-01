دي يونج: أتفق مع ميسي وريال مدريد يمكنه الفوز بالأبطال

تحدث عن رسالة كيكي سيتيين قبل مواجهة نابولي

أكد فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، على اتفاقه مع تصريحات زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد خسارة لقب الدوري هذا الموسم.

ميسي خرج للاعتراض على الأوضاع الحالية لبرشلونة الفترة الأخيرة، بعد فقدان الصدارة، وضياع لقب الدوري في الجولات الأخيرة.

دي يونج خرج في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، ليتحدث عن هذه القضية، وتطرق كذلك إلى مواجهة الفريق ضد نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وقال الهولندي:"لقد كان محقاً، خسرنا أمام أوساسونا على ملعبنا بعد الظهور بمستوى متواضع، مع احترامي لهم، لكن من الطبيعي فوزنا بمثل هذه المباريات".

وأضاف:"من الصعب جداً الفوز بالدوري في حالة فقدانك هذا العدد من النقاط، شعرنا بخيبة أمل كبيرة، ونعلم جيداً حاجتنا للتحسن الفترة القادمة".

وتابع:"كيكي سيتيين نصحنا بنسيان الدوري تماماً قبل اللعب أمام نابولي، حيث لن نستفيد أي شيء من هذه الأفكار السلبية، ونحن الآن نتطلع لدوري الأبطال بنسبة 100%".

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وأما عن المرشح للفوز بالبطولة:"نحن لا نخاف من أحد، هناك العديد من الفرق القوية مثل بايرن ميونخ وكذلك ريال مدريد، ولكن يجب علينا احترام نابولي أولاً".

يذكر أن برشلونة تعادل بنتيجة 1/1 مع نابولي على ملعب الفريق الإيطالي في الذهاب، حيث يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للوصول إلى دور الثمانية.