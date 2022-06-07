دي ماريا: ميسي سيتألق بعد رحيل بوتشيتينو

المدرب على أعتاب الرحيل عن باريس سان جيرمان

لم يُخف آنخيل دي ماريا شعوره بالأسى لرحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، لكنه أكد في نفس الوقت سعادته بالطريقة التي رحل عنها وبعلاقته القوية مع جماهير الفريق الفرنسي.

دي ماريا لم يُجدد عقده الذي سينتهي بنهاية يونيو الجاري مع العملاق الباريسي، وقد بات على أعتاب الانضمام إلى يوفنتوس رغم الحديث مؤخرًا عن اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.

النجم الأرجنتيني تحدث عن رحيله وكذلك عن مستقبل مواطنه ليونيل ميسي في باريس، متوقعًا أن يتألق الموسم القادم بعد الرحيل المتوقع للمدرب الحالي ماوريسيو بوتشيتينو.

ماذا قال دي ماريا عن مستقبل ميسي في باريس سان جيرمان؟

صاحب الـ34 عامًا قال لقناة "تي واي سي سبورتس" "يبدو أن بوتشيتينو سيرحل أيضًا عن باريس سان جيرمان، سيكون تغييرًا كبيرًا لكني أعتقد أن ميسي سيتعامل معه جيدًا".

تابع "سيساعده ذلك على أن يكون أفضل الموسم القادم، أعتقد أنه سيبدأه بشكل ممتاز لأنه أنهى الموسم الجاري بالمساهمة في الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة لزملائه، لقد انسجم أكثر وأكثر وبدأ يشعر بارتياح أكبر".

ماذا قدم ميسي في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان؟

النجم المتوج بـ7 كرات ذهبية ارتدى قميص النادي الفرنسي قادمًا من برشلونة بعد فشل تجديد عقده لأسباب مالية تتعلق بالفريق الإسباني ورابطة الليجا.

لعب ميسي 26 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم سجل بها 6 أهداف وصنع 15 هدفًا.

في دوري أبطال أوروبا، لعب صاحب الـ34 عامًا 7 مباريات شهدت إحرازه لـ5 أهداف دون أي تمريرة حاسمة، وقد خاض مباراة واحدة في كأس فرنسا لم يترك بها أي بصمة.

حصيلة ميسي في موسمه الأول مع باريس 34 مباراة ترك خلالها بصمته على 26 هدفًا بإحراز 11 وصناعة 15.

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