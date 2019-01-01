دي ماريا يكشف الستار عن قصة مغادرته مانشستر يونايتد

نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا يتحدث حول خلافه مع لويس فان خال ورحيله عن مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن أسباب رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد قبل ثلاثة مواسم.

وكان أنخيل دي ماريا قد دخل في خلافات مع مدرب مانشستر يونايتد وقتها لويس فان خال أدت إلى رحيله عن صفوف الفريق.

وبعد التصرفات الجماهيرية التي تعرض لها دي ماريا في أولد ترافورد في مواجهة ذهاب دور الستة عشر بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، تحدث لصحيفة ميرور عن أسباب رحيله عن صفوف الشياطين الحمر.

وقال أنخيل دي ماريا: "تحمست كثيرًا للانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد، وكانت فترة مميزة في بداية مسيرتي هناك، حتى حدث ما حدث"

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "المشكلة كانت في عدم اقتناع فان خال بالأداء الذي أقدمه، ما جعله يبعدني عن التشكيل الأساسي شيئًا فشيئًا، وهو ما جعلني أبحث عن الرحيل"

وتابع: "ليس لدي مشكلة مع أي شخص في مانشستر يونايتد، لقد كان شيئًا كبيرًا في مسيرتي أن أرتدي هذا القميص"

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يذكر أن أنخيل دي ماريا كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2014 قادمًا من ريال مدريد مقابل حوالي 75 مليون يورو.