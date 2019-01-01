دي ماريا يعود لرادار برشلونة

اللاعب الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا قد يعود للدوري الإسباني من بوابة برشلونة

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي برشلونة الإسباني يضع أنظاره على أنخيل دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان دي ماريا قد نجح هذا العام في إحراز 17 هدفًا وصنع 15 في 41 مباراة مع الفريق الباريسي في مختلف المسابقات.

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وكان اللاعب البالغ من العُمر 31 عامًا قد جدد عقده مع الفريق الباريسي في عام 2018، ولكن إدارة النادي قد تضطر إلى بيعه من أجل عدم التعرض لعقوبات اللعب المالي النظيف.

وسط هذه الأنباء يرغب فريق برشلونة في الحصول على توقيع اللاعب، الذي كان قد سبق له اللعب في الليجا بقميص الغريم الأزلي ريال مدريد في الفترة ما بين 2010 حتى عام 2014، وتوج معهم بدوري أبطال أوروبا قبل الانتقال للعب لمانشستر يونايتد في موسم وحيد.