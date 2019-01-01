دي ماريا يُعادل رقم أجويرو في ريال مدريد وبرشلونة

النجم الأرجنتيني يعيش ليلة استثنائية

خطف الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الأضواء، بظهوره اللافت في مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد فريقه السابق ريال مدريد، الجارية الآن على ملعب "حديقة الأمراء" في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

ووضع لاعب مانشستر يونايتد السابق فريقه الباريسي في المقدمة بعد 14 دقيقة فقط، وتبعه بهدف آخر، ليُصبح ثاني لاعب أرجنتيني يتمكن من هز شباك عملاقي الليجا ريال مدريد وبرشلونة بعد مواطنه سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

واشتعلت المباراة بعد هدف دي ماريا الثاني، بنجاح كتيبة زين الدين زيدان في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق الويلزي جاريث بيل، قبل أن يلغيه حكم الفيديو بداعي لمسة اليد على الجناح الويلزي

المراوغة الأشهر من الموسيقار ريكيلمي👌pic.twitter.com/mNrfxRUfF6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

وستحدد نتيجة هذه القمة هوية متصدر المجموعة الأولى حتى إشعار آخر، بعد تعادل المنافسين الآخرين كلوب بروج وجالطة سراي بدون أهداف في بداية السهرة الأوروبية.