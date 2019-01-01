كأس العالم للسيدات
بطولة كوبا أمريكا

دي ماريا مدافعًا عن ميسي: كوبا أمريكا تحتاج للركض

التعليقات()
Getty Images
تعرف على تصريحات دي ماريا عن ميسي بعد تأهل الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد أنخيل دي ماريا، لاعب منتخب الأرجنتين، أنّ ليونيل ميسي، هداف التانجو التاريخي، يعرف جيدًا متطلبات الفوز بكوبا أمريكا ويقدم أفضل ما لديه.

اختيارات المحررين

الأرجنتين انتصرت بثنائية نظيفة وعبرت لنصف النهائي للمرة الخامسة منذ المسمى الجديد للبطولة.

وقال دي ماريا في تصريحات صحفية: "في كوبا أمريكا تحتاج للركض أكثر من تقديم كرة قدم جميلة وهذا ما يفعله ميسي".

وأوضح: "البعض يرى أنّ ميسي لا يقدم أفضل ما لديه لأنه لم يسجل الكثير من الأهداف ولكنّه يبذل مجهودًا بدنيًا كبيرًا وهذا جزء من متطلبات البطولة".

وحول لقاء البرازيل في نصف النهائي، اختتم "لم أتواصل بعد مع زملائي في باريس سان جيرمان مثل دييجو سيلفا أو ماركينيوس أو داني ألفيس، ولكن أعتقد أننا سنتحدث قريبًا عن المباراة".

وكان ميسي قد اعترف بتراجع مستواه في النسخة الحالية من كوبا أمريكا منتقدًا أرضية الملاعب.

جدير بالذكر أنّ آخر مواجهة جمعت بين البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا جاءت بنهائي 2007 وحقق السيليساو البطولة.

إغلاق