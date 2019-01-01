دي ماريا مدافعًا عن ميسي: كوبا أمريكا تحتاج للركض

تعرف على تصريحات دي ماريا عن ميسي بعد تأهل الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد أنخيل دي ماريا، لاعب منتخب الأرجنتين، أنّ ليونيل ميسي، هداف التانجو التاريخي، يعرف جيدًا متطلبات الفوز بكوبا أمريكا ويقدم أفضل ما لديه.

الأرجنتين انتصرت بثنائية نظيفة وعبرت لنصف النهائي للمرة الخامسة منذ المسمى الجديد للبطولة.

وقال دي ماريا في تصريحات صحفية: "في كوبا أمريكا تحتاج للركض أكثر من تقديم كرة قدم جميلة وهذا ما يفعله ميسي".

وأوضح: "البعض يرى أنّ ميسي لا يقدم أفضل ما لديه لأنه لم يسجل الكثير من الأهداف ولكنّه يبذل مجهودًا بدنيًا كبيرًا وهذا جزء من متطلبات البطولة".

وحول لقاء البرازيل في نصف النهائي، اختتم "لم أتواصل بعد مع زملائي في باريس سان جيرمان مثل دييجو سيلفا أو ماركينيوس أو داني ألفيس، ولكن أعتقد أننا سنتحدث قريبًا عن المباراة".

ميسي يُعاني من ملاعب البرازيل "الكرة تبدو مثل الأرنب، يصعب السيطرة عليها" 😅



(🎨: @omomani ) pic.twitter.com/kK8DfjC3IN — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

وكان ميسي قد اعترف بتراجع مستواه في النسخة الحالية من كوبا أمريكا منتقدًا أرضية الملاعب.

جدير بالذكر أنّ آخر مواجهة جمعت بين البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا جاءت بنهائي 2007 وحقق السيليساو البطولة.