دي ماريا: كان من المهم أن نمنح جماهيرنا الفوز

لاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا سعيد بالفوز المعنوي على أنجيه

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب أنخيل دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان عن سعادته بالفوز على أنجيه بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت في الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الفرنسي.

وكان دي ماريا قد أحرز الهدف الثاني في المباراة، ومنح الفوز لفريقه المتوج بلقب الدوري الفرنسي قبل نهايته بأسابيع.

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وقال دي ماريا في تصريحاته لقناة "كانا بلس" بعد المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة، لم نلعب بشكل جيد في الأسابيع الأخيرة، ولم نسعد جماهيرنا، لذلك كان من المهم أن نحقق الفوز الذي لم يكن سهلًا، علينا أن ننهي الموسم بنتائج جيدة، ظهرنا بشكل جيد من الناحية الذهنية اليوم، وهذا ما يتوجب علينا في المباريات المقبلة، أن نحفز أنفسنا رغم التتويج أمر ليس سهلًا، ولكن علينا منح الجماهير السعادة".

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها باريس سان جيرمان باللقب المحلي.