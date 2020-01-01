دي مارزيو: ميسي هو برشلونة وهكذا اكتشفت مارادونا ورونالدو

العجوز الإيطالي يكشف أسرار من زمن فات

عاد المدرب الإيطالي السابق جياني دي مارزيو بالذاكرة إلى الوراء، ليروي ذكرياته مع ودية نابولي ضد برشلونة، التي جمعتهما في جنوب إيطاليا في أواخر السبعينات، وانتهت آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدف للكل.

وجاءت تصريحات المدرب العجوز البالغ من العمر 80 عامًا، قبل 24 ساعة من زيارة البلو جرانا لملعب "سان باولو"، لمواجهة فقراء الجنوب في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وعن ذكرياته لودية نابولي وبرشلونة عندما كان على رأس القيادة الفنية لأصحاب "سان باولو"، قال "ما زلت أتذكر ما حدث بعد المباراة، حيث أجريت مقابلة مع كرويف، وبعد الانتهاء قال لي وداعا وصافح كل من حضر، وقد رأيت التواضع في أفعاله مثل بيليه وبيكنباور".

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وأضاف بشأن أسلوب اللعب الذي مكنه من التعادل مع البرسا "لعبنا في مناطقنا وكنا ندافع بنظام رجل لرجل، الطريقة كانت مستوحاة من الأسلوب الهولندي".

من جهة أخرى، سُئل عن دييجو أرماندوا مارادونا وكيف اكتشفه للمرة الأولى، بقوله "كنت في الأرجنتين لمشاهدة كأس العالم، وبالصدفة سائق أحرى نصحني برؤية صبي يدعى مارادونا، وكان رئيس نادي أرجنتينوس من كالابريا، وكان يعرفني لأنني أشرفت على تدريب كاتازارو، لكن دييجو كان غاضبًا".

وعن سبب غضب دييجو، قال "مينوتي كان يضعه في قائمة من 40 لاعبًا، لكنه لم يضمه للقائمة النهائية، وكان لدى مارادونا شخصية، لذا ذهبت لرؤيته وقضيت معه 15 يومًا، وآنذاك اتفقت معه على اصطحابه إلى نابولي".

وبخصوص سبب تعثر الصفقة أو بالأحرى تأجيلها لسنوات أخرى، قال "فرلينو لم يكن يريد ذلك، وانهارت المباحثات لأنه كان سيكلف النادي 240.000 دولار".

في الوقت ذاته، أشار إلى حدوث نفس السيناريو مع الأسطورة الأخرى كريستيانو رونالدو، بقوله "عندما كنت أعمل في يوفنتوس، أرسلني مودجي لمشاهدة كواريشما، وبدلاً من ذلك أوصيت برونالدو، وكتبت في تقريري أنه سيبصبح من أفضل لاعبي العالم، وقد أخذته إلى تورينو للفحص الطبي، لكن الصفقة لم تتم لرفض سالاس الدخول في الصفقة".

من جهة أخرى، سُئل عن رأيه في أزمة ليونيل ميسي مع الإدارة وإمكانية رحيله الموسم المقبل، فأجاب "ميسي هو برشلونة، هو بالفعل روح النادي وأنصحه بالبقاء، ويبدو لي أنه بحاجة إلى المزيد من الدفء، ولا أعتقد أنه سيكون جيدًا في الدوري الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني".