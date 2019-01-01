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دي ليخت يكشف سبب رفضه مغادرة أياكس في يناير

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تعرف على تصريحات دي ليخت حول شائعات رحيله عن صفوف أياكس

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف ماتياس دي ليخت، قلب دفاع أياكس، عن السبب وراء قراره بعدم الرحيل عن صفوف الفريق في يناير الحالي.

المدير الرياضي لأياكس، مارك أوفرمارس، أكد أنّ دي ليخت وفرانكي دي يونج لن يرحلا في يناير.

وقال قائد الفريق الهولندي في تصريحات صحفية: ""لا أخطط للرحيل عن الفريق في يناير الجاري، وأود أن أطمئن جماهير أياكس أن رغبتي هي تحقيق بطولة مع الفريق".

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وتابع: "أنا واثق من أنني سألعب مع الفريق بعد انتهاء العطلة الشتوية ولن أرحل لأنني واثق من قدرة الفريق على تحقيق لقب بنهاية الموسم".

يوفنتوس يرغب في إتمام التعاقد مع دي ليخت، فيما صرف نادي برشلونة النظر عن إتمام الصفقة.

مهاجم أياكس السابق، جون فان لون، أكد في حوار خاص أنّ دي ليخت سيرحل في الصيف المقبل مشيرًا إلى أنّ مانشستر يونايتد وجهته المثالية.

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