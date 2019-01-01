دي ليخت يصل إلى يوفنتوس مساء الثلاثاء وتحديد موعد الكشف الطبي

قد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن صفقة المدافع الهولندي دي ليخت، إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، وصلت مراحلها الأخيرة وتم تحديد موعد الكشف الطبي للاعب.

وفقاً لشبكة سكاي سبورت الإيطالية، فإن اللاعب سيصل إلى مدينة تورينو معقل السيدة العجوز، مساء الثلاثاء، بينما سيكون الكشف الطبي يوم الأربعاء القادم.

ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة مقابل 75 مليون يورو، ليصبح أغلي مدافع في التاريخ، بعدما مفاوضات طويلة بين أياكس ويوفنتوس.

ونجح اللاعب صاحب الـ 19 عاماً، في خطف الأنظار إليه الموسم المنصرم رفقه الفريق الهولندي، عندما شارك مع فريقه في 55 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها سبعة أهداف.

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ووصل اللاعب مع فريقه إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتمكن من التسجيل في شباك يوفنتوس في ربع النهائي في مباراة الإياب.