دي ليخت متجاهلاً اتهام برشلونة: اخترت المكان الصحيح

الشباب الهولندي لا يُبالي باتهامه بالبحث عن المال

رد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت بشكل ضمني، على اتهامه من قبل مسؤولي برشلونة بالبحث عن الأموال، بعد توقيعه ليوفنتوس على حساب النادي الكاتلوني.

واقترن اسم صاحب الـ20 عامًا ببطل الليجا في آخر عامين، ليجمع شمله بزميل رحلة الكفاح فرينكي دي يونج، حتى أن أغلب التقارير الواردة من "كامب نو"، كانت تراهن على إتمام الصفقة.

لكن بشكل مفاجئ، أعلن الدولي الهولندي بنفسه خبر انتقاله إلى "يوفنتوس آرينا"، بمقاطع فيديو من مطار تورينو، لتوثيق لحظات وصوله الأراضي الإيطالية لتوقيع عقد ارتباطه بالبيانكونيري.

وعانى دي ليخت في بداية مشواره مع اليوفي، وهو ما تسبب في جلوسه على مقاعد البدلاء، قبل أن يحصل على فرصته باللعب في التشكيلة الأساسية لتعويض إصابة المخضرم جورجيو كيليني، الذي خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي.

وقال اليافع الهولندي في حديثه مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بعد اختياره ضمن التشكيلة الأساسية لفريق العام المثالي من قبل الفيفا "وجدت صعوبة مع التغييرات الأخيرة، لكن مؤخرًا بدأت الأمور تسير على ما يرام، وأود القول أنني سعيد جدًا باختياري التوقيع ليوفنتوس في فصل الصيف".

التشكيل الأفضل لعام 2019. 📝



برأيك من اللاعب الذي لا يستحق التواجد في هذا التشكيل؟ 🤔 pic.twitter.com/AHIU8GTZ5k — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 24, 2019

وأضاف "أتعلم الإيطالية وأتأقلم مع أسلوب الكرة الإيطالية المختلفة تمامًا عن هولندا، وبالطبع سعيد جدًا بوجودي هنا (حفل الفيفا)، من الجيد دائمًا الحصول على جائزة من أصوات لاعبين آخرين، هذا يعني الكثير من التقدير، وحقًا كانت لحظة مثيرة وفخور جدًا بوقوفي على المنصة مع هؤلاء النجوم، بعضهم أساطير بمعنى الكلمة".