دي ليخت عن إريكسن: أنا إنسان، من الصعب عرقلته!

كشف مدافع هولندا ماتياس دي ليخت عن صعوبة عرقلة منافسه كريستيان إريكسن في مباراة منتخب بلاده أمام الدنمارك.

وكان المنتخب الهولندي قد استطاع الفوز على الدنمارك بنتيجة (4-2) في مباراة ودية يوم أمس.

وشارك في اللقاء متوسط الميدان الدنماركي في الدقيقة ال 46، ليسجل بعد دخوله هدفًا رائعًا في شباك المنتخب الهولندي.

وتحدث دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة موضحًا صعوبة عرقة إريكسن في اللقاء.

حيث قال: "ليس من السهل التعامل مع إريكسن، عندما دخل أرض الملعب أصبت بالقشعريرة".

وواصل: "نحن لاعبون ولكننا بشر أيضًا، في تلك اللحظات عليك التفكير في اللعب ولكن من الواضح أننا جميعًا سعداء بعودة كريستيان للعب في هذا المستوى".

وكان إريكسن قد تعرض لسكتة قلبية خلال مباراة دور المجموعات في يورو 2020 بين الدنمارك وفنلندا الصيف الماضي.

وتعافى الدنماركي تمامًا وسجل في خسارة فريقه الوطني 4-2 أمام هولندا الليلة الماضية، بعد 287 يومًا من الحادث.

واضطر إريكسن إلى إنهاء وقته مع إنتر في وقت مبكر لأن القواعد في إيطاليا تمنع اللاعبين من المشاركة في المنافسة إذا كان لديهم جهاز تنظيم ضربات القلب أو مزيل الرجفان.

وهناك دول أخرى أقل صرامة بشأن هذه القاعدة، ولذلك انضم لاعب خط الوسط الدنماركي إلى فريق برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز في صفقة انتقال مجانية في يناير.

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