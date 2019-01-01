دي ليخت: ساري جهزني للبداية الصعبة مع يوفنتوس

دي ليخت غاب عن اللقاء الافتتاحي ليوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، الانتقادات التي تعرض لها بعد جلوسه احتياطياً في اللقاء الافتتاحي للفريق أمام بارما الأسبوع الماضي.

وفضل ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إشراك الثنائي ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني، وقد يتغير الوضع بإصابة الأخير بقطع في الركبة.

وقال دي ليخت مع "دي تيليجراف": "أتعجب من النقد الذي قرأته لأنني لم ألعب مباراة، أنا شاب صغير وصل إلى عملاق أوروبي".

وأضاف: "ساري شرح لي أن الشهر الأول من التدرب سيكون صعباً لي لأن سيشهد تغييرات عدة بالنسبة لي، وهذا يحدث مع كل المدافعين معه".

وواصل الهولندي: "لست منشغلاً بتلك الانتقادات أو بسبب الجلوس احتياطياً في بارما، كل أسبوع أتحسن، أقضي ساعة ونصف يومياً أتعلم اللغة".

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