دي ليخت يشيد برايولا ودوره في الانتقال إلى يوفنتوس

انتقادات لرايولا للمغالاة في الطلبات المادية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الجديد، عن وكيله مينو رايولا، وأشاد بدوره في إتمام صفقة انتقاله للنادي الإيطالي.

وانتقل دي ليخت إلى يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو من أياكس، ووُجهت انتقادات لرايولا من الصحافة بسبب عمولته المرتفعة، والتي قدرتها بعض التقارير في حدود عشرة ملايين يورو.

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وقال دي ليخت مع "دي تيليجراف": "برأيي مينو هو أفضل الوكلاء في العالم، أنا مرتاح معه، أضحك على الأقاويل أنه هو من اختار وجهتي".

وأضاف: "قيمت كل الحلول وأنا من اتخذت القرار النهائي، في هولندا يستغربون عدم اختياري لبرشلونة، ولكني سعيد بالذهاب ليوفنتوس".

وواصل الهولندي: "أنا أهتميت بالجزء الرياضي من القرار، ومينو ركز على الجزء المتعلق بالأموال، هذا واجبه، ولا يمكن أن ألومه أبداً على عمله".

وختم: "قرأت بعض الأشياء الغريبة في الصحافة، ومنها أنني طلبت من باريس سان جيرمان تقاضي نفس الراتب مثل مبابي".

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وتفوق يوفنتوس على كلاً من برشلونة وباريس سان جيرمان في سباق التعاقد مع دي ليخت في الأيام الأخيرة قبل إتمام الصفقة.