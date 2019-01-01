دي ليخت : البريميرليج منافسة عظيمة ولم أحسم مستقبلي حتى الآن

برشلونة كان الطرف الأقرب للتعاقد مع المدافع الهولندي، فهل يغير وجهته نحو الدوري الإنجليزي؟

كشف المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، أنه لم يتخذ القرار النهائي بخصوص مستقبله مع أياكس أمستردام هذا الصيف.

نجم أياكس ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بسوق الانتقالات الحالي، بعد الموسم المميز الذي قدمه مع الفريق الهولندي.

برشلونة كان الطرف الأقرب للتعاقد مع دي ليخت، ولكن يبدو أن الاحتمالات مازالت قائمة لدى اللاعب.

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وقال دي ليخت عن مستقبله:"بكل تأكيد الدوري الإنجليزي منافسة عظيمة جداً، ولكني لم أتخذ القرار النهائي حتى الآن".

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وأضاف:"أظهرنا ضد إنجلترا أهمية عنصر الخبرة في حسم المواقف الصعبة، والآن كل تركيزي على المباراة القادمة أمام البرتغال".

يذكر أن دي ليخت قاد منتخب بلاده للفوز على إنجلترا 3/1 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، لتتأهل للنهائي من أجل مواجهة المنتخب البرتغالي.