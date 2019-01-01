دي لاورينتيس يحذر نجوم نابولي ويهددهم بالغرامات

أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي يتوعد نجوم الفريق بالغرامات لو لم تشهد الفترة المقبلة المزيد من الانضباط.

حذر رجل الأعمال الإيطالي أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي نجوم الفريق من التخاذل والتراجع في الفترة المقبلة متوعدًا بالمزيد من الغرامات.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها دي لاورينتيس وأكد خلالها أنه يريد المزيد من الانضباط خلال الفترة المقبلة بعد رحيل أنشيلوتي وقدوم جاتوزو.

وقال دي لاورينتيس: "في أعياد الميلاد يمكنك دومًا أن تقدم شيئًا إضافيًا، لكن هذا لا يعني التسامح في بعض الأخطاء بسبب تلك الفترة من العام، ذلك خداع للنفس".

وأضاف: "لا أزال أحب أنشيلوتي لكن الفريق كان في حاجة للتغيير، لقد قابلت جاتوزو الصيف الماضي في عيد ميلاد أنشيلوتي".

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وأكمل: "وقتها فورًا تفاجئت بمدى كرمه كشخص، ولم أتردد مؤخرًا ولو للحظة واحدة في منحه المسؤولية الفنية لفريق نابولي".

وأنهى تصريحاته: "الفترة السيئة لنا في نابولي قد مرت بالفعل وحان الآن وقت صعود الشمس في سمائنا وعلى حياتنا من جديد".

جدير بالذكر أن فريق نابولي كان قد خسر المباراة الأولى له تحت قيادة جاتوزو من بارما بهدفين مقابل هدف وحيد يوم السبت الماضي.