دي فري: إنتر يستطيع الفوز على برشلونة

دي فري يراهن على قدرة إنتر للفوز على برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ستيفان دي فري قلب دفاع نادي إنتر إن فريقه قادر على التغلب على برشلونة في مباراة اليوم، مؤكدًا أن الفريق يعيش في حالة جيدة.

ويحل إنتر ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم على ملعب كامب نو من أجل مواجهة برشلونة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، قال دي فري إن مواجهة برشلونة تعد هامة خاصة وعقب التعادل في المباراة الأولى لدوري أبطال أوروبا، وذلك أيضًا من أجل قيمة برشلونة كخصم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وأضاف: "نستطيع الفوز على برشلونة، لقد فزنا بجميع المباريات التي لعبناها في الدوري الإيطالي حتى الآن ونحتل صدارة الترتيب، وأعتقد أننا في حالة جيدة ونستطيع مواجهة جميع الخصوم"

وتابع: "برشلونة فريق كبير وأحد أكبر الأندية في العالم، نحترمه ونحترم كل الخصوم الذين نواجههم، ولكننا لا نخشى أحدًا، علينا الإيمان بقدراتنا من أجل اتخاذ الخطوات للأمام"

وأردف: "اللعب ضد ميسي سيكون تحديًا كبيرًا، هو أفضل لاعب في العالم وتواجده كأساسي في حال حدث سيكون إضافة كبيرة لبرشلونة، ولكن علينا الاستعداد لمواجهة أي لاعب"

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يذكر أن برشلونة قد تعادل في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند بدون أهداف، فيما تعادل إنتر بهدف لمثله مع سلافيا براها كذلك.