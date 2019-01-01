دي فرانشيسكو يتحدث عن السقوط أمام أتلانتا وتخوفه من مورييل

روما وفرصة للمُضي قدمًا في كأس إيطاليا أمام منافس عنيد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي، إيزيبيو دي فرانشيسكو، لنادي روما، أن هناك تشابه بين روما وفيورنتينا، قبل مواجهة الفريقين في كأس إيطاليا.

وتحدث دي فرانشيسكو عن العودة في النتيجة أمام أتلانتا: "هناك دائمًا توفيق في كرة القدم، ولابد أن نرد دائمًا، لقد خضنا شوط أول رائع في بيرجامو وسقطنا بعد ذلك، وعلينا أن نتطور في تلك الجزئية".

وتابع عن اللقاء الذي انتهى 3-3: "هناك رغبة في الفريق من أجل المُضي قدمًا، وعلينا أن نركز، أنا سعيد بهذا، وآمل أن نصل للمربه الذهبي، نلعب خارج ملعبنا، وأمام جماهير عديدة".

وعن مواجهة فيورنتينا: "الفريقان متقاربان، لقد شعرنا بأننا وجدنا توازن أكبر، لكن في المباريات الأخيرة فهمنا أننا نحتاج للعمل، وكذلك على المستوى العقلي".

وواصل عن أداء دفاع فريقه: "اعتقد أن المدافعين يفكرون بطريقة سلبية، في بعض المواقف قد يفكرون في شيء سيحدث بتلك اللحظة، وأحيانًا يتم تشتيتهم".

وسيلتقي دي فرانشيسكو أمام مورييل الذي أنضم لصفوف فيورنتينا في سوق الانتقالات الشتوية، بعدما دربه في ليتشي في موسم 2011-12: "لقد غيروا كثيرًا في مورييل، لكنه اللاعب الذي قد يتألق في المباراة، لقد دربته في ليتشي، أنه لاعب غير عادي عندما يكون في يومه، ولا اتمنى أن لا يكون هذا اليوم غدًا".

وعن غياب كريستانتي ونزونزي أمام ميلان في الدوري الإيطالي: "الثنائي يلعبا بشكل جيد، وأريد أن أحصل على أقصى ما لديهم في مباراة الغد، بيلجريني لديه مشاكل لكننا نركز في مواجهة فيورنتينا وليس ميلان".

الجدير بالذكر أن مورييل سجل 3 أهداف، منذ انضمامه للفيولا، بينما سيلتقي روما مع ميلان الأحد المقبل في الدوري الإيطالي.