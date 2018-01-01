دي فرانشيسكو: متحمس لمواجهة بورتو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لنادي روما حول مواجهة الفريق أمام بورتو في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا إنه متحمس لهذه المواجهة بشكل كبير. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكانت قرعة اليوم لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وكذلك دور الـ 32 للدوري الأوروبي قد أسفرت عن عدة مواجهات قوية، وأعطت روما المنافس الأضعف على الورق.

وبخصوص ذلك، قال المدرب دي فرانشيسكو إن مواجهة بورتو لن تكون سهلة كما يعتقد البعض، وذلك يرجع إلى كون بورتو فريق قوي ويقدم مستويات مميزة هذا الموسم.

وأضاف دي فرانشيسكو: "لقد عبر بورتو دوري المجموعات متصدرًا لمجموعته، وفاز بكل مبارياته عدا مباراة واحدة تعادل فيها، هذا الأمر يخبرك عن قوته كمنافس شرس"

وتابع: "متحمس جدًا لهذه المواجهة، أعتقد أن المواجهات السابقه بين الناديين لا تقدم ترشيحًا لأحدهما على حساب الآخر، من الأفضل أن ننتظر حتى موعد المباراتين"

يذكر أن دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا من المقرر وأن يلعب في منتصف فبراير المقبل على مستوى لقاءات الذهاب، بينما ستلعب مباريات الإياب في منتصف مارس.