دي فرانشيسكو: عيوب روما واضحة وميلان أعطانا درساً في قلب الأمور

مدرب الذئاب يتحدث بعد الهزيمة الثقيلة من فيورنتينا قبل مباراة ميلان بالدوري الإيطالي

أكد أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما، أنه لا يهتم بما وصفه "بالثرثرة والتشاؤم" المنتشر بوسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.

روما تعرض لهزيمة ثقيلة بنتيجة 7/1 من فيورنتينا الأسبوع الماضي في ربع نهائي كأس إيطاليا.

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وقبل مواجهة صعبة أخرى ضد ميلان، يعتقد دي فرانشيسكو أن التفاؤل هو سلاح فريقه للقضاء على الأجواء السلبية بالنادي.

وقال مدرب الذئاب:"علينا الظهور بأعلى مستوى ممكن والتمتع بعقلية مناسبة للمباراة".

وأضاف:"ميلان مر بنفس اللحظات الصعبة منذ بضعة أسابيع، ولعبوا مباراة جيدة ضد نابولي بالدوري والكأس والأمور مرت بسلام وتعافوا سريعاً".

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وعن طرد إدين دجيكو في السباعية:"كان الجزء الأقبح من الخسارة، لقد اعتذر لزملائه عن السلوك الذي ظهر به، وتركه الفريق بعشرة لاعبين في موقف صعب".

وتابع:"نحن نفتقد الاستمرارية والقدرة على تحمل الضغوط، أتفهم الإحباط الموجود بالنادي، ولكن أهم شيء هو العودة مجدداً وقلب الأمور".

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واستكمل الإيطالي:"أشعر مثل الأب الذي لم يعطي أبنائه النصيحة الجيدة هذه المرة، الجميع الآن اتجه للتشاؤم والثرثرة 24 ساعة، دائماً يسألوني متى سأرحل، ولكن عليهم سؤال اللاعبين هل نعمل كفريق واحد أم لا".

ويخوض ميلان مباراة روما وهو في المركز الخامس بجدول الدوري الإيطالي، بفارق نقطة وحيدة عن الروسونيري صاحب المرتبة الرابعة.