دي فرانشيسكو: الفوز أعاد لنا الثقة ولكني أحتاج المزيد من الأهداف من المهاجمين

دي فرانشيسكو ينتقد مهاجميه ضمنيًا عقب الفوز على بارما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو حول فوز الفريق على بارما في المباراة الختامية للدور الأول، حيث أكد على كون الفوز أهم شيء يختم به الدور الأول من أجل إعادة الثقة. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وكان روما قد حقق انتصارًا هامًا على حساب مضيفه بارما بهدفين مقابل لا شيء، وذلك ضمن المواجهة التي جمعت بينها في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة تحدث دي فرانشيسكو لوسائل الإعلام، حيث رأى أن الفوز أعاد لروما شخصيته وأعاد الثقة للمجموعة بعد التعثرات الأخيرة.

وانتقد دي فرانشيسكو العمل الذي يقوم به مهاجمي الفريق ضمنيًا، حيث قال: "لقد سجل لاعبي وسط هدفي الفوز اليوم، أعتقد أن المهاجمين عليهم أن يقوموا بعمل أكبر مع الفريق"

وبخصوص زانيولو قال: "زانيولو لاعب هام لنا، ونحتاجه في صفوف الفريق كما نحتاج الجميع، أعتقد أنه لا مجال للحديث عنه بشكل منفرد"

يذكر أن روما قد رفع رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة الثلاثين في المركز الخامس، وهي خطوة جديدة نحو المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.