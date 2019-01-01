دي سي يونايتد يكشف حقيقة الإصابة التي تعرض لها واين روني

روني جاهزًا لمباراة نيو سينسيناتي المقبلة.. دي سي يونايتد يعلن أخبارًا إيجابية بخصوص أسطورة الكرة الإنجليزية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشف نادي دي سي يونايتد الأمريكي التفاصيل حول الإصابة التي لحقت بمهاجم الفريق وأسطورة كرة القدم الإنجليزية واين روني.

وكان واين روني قد شارك في مباراة فريقه أمام بيت لحم، وذلك بعد أيام من عودته من الإصابة التي أبعدته عن عدد من المباريات الماضية.

وشارك واين روني لمدة 18 دقيقة أمام بيت لحم صباح اليوم الأحد، قبل أن يتعرض للإصابة إثر ارتطامه بحارس مرمى الفريق الغريم.

وتم استبدال روني على إثر هذه الإصابة، لتحوم الشكوك حول إمكانية واين روني المشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة في الدوري الأمريكي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ فبراير ٢٠١٩

ولكن فريق دي سي يونايتد أعلن أن روني سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة في الدوري أمام فريق نيو سينسيناتي.

وأكد الفريق أن خروج روني من مباراة بيت لحم كان احترازيًا فقط، وأنه لا يعاني من أي إصابة تدعو للقلق على الإطلاق.

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يذكر أن النجم الإنجليزي واين روني كان قد انضم إلى صفوف نادي دي سي يونايتد الأمريكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من إيفرتون الإنجليزي.