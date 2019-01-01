دي سوزا يخضع لجراحة عاجلة ويغيب ثلاثة أشهر عن الأهلي

الراقي سيفتقد لاعبه خلال الفترة المقبلة نتيجة إصابة في البطن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي أهلي جدة السعودي خضوع البرازيلي جوزيف دي سوزا؛ لاعب وسط الفريق، لعملية جراحة عاجلة في البطن، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الراقي أن اللاعب يعاني من التهابات مستمرة يشكو منها في أسفل البطن، مما يستدعي خضوعه لجراحة عاجلة، على أن يتحدد مكانها وموعدها خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يؤدي دي سوزا برنامج تأهيلي عقب الجراحة، يغيب على إثره لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يعود مجددًا للمشاركة في التدريبات والمباريات.

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صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم لصفوف الراقي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فنربخشه التركي، وشارك الموسم الجاري في 18 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الوحدة غدًا الأربعاء، على ملعب الجوهرة المشعة، في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.