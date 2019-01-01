دي زيربي: يمكنني تدريب يوفنتوس أو ريال مدريد ولكن على طريقتي

مدرب ساسولو ارتبط ببرشلونة في الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر روبيرتو دي زيربي، مدرب ساسولو، أنه بإمكانه أن يتولى قيادة ريال مدريد أو يوفنتو بالمستقبل، ولكن إذا حدث الأمر فسيكون على طريقته الخاصة.

ولفت دي زيربي الأنظار بسبب المستوى المميز الذي يقدمه مع ساسولو بالموسم الحالي، وتم ربطه بقيادة تدريب برشلونة العام المقبل بسب أسلوب لعبه الممتع.

وقال دي زيربي في حوار مع "كوريري": "يمكنني أن أتواجد في أي مكان بالعالم، ساسولو، يوفنتوس، ريال مدريد، ولكن على طريقتي الخاصة وقواعدي".

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وأكمل: "أنا لست بشخص فوضوي أو ثوري، ولكن أحب أن أضع قوانيني الخاصة، أنا سعيد بالمقارنات مع جوارديولا وأشكره على إشادته العلنية".

وختم بالكشف عن لاعبه المفضل: "ماركو فيراتي، أملك لاعباً مثله في تشكيلتي هو سينسي، لاعب شجاع ويعرف كيف يجد الحلول في المواقف الصعبة".

ويحتل ساسولو حالياً المرتبة الحادية عشر برصيد 30 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المرتبة الرابعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.