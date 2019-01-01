دي روسي ينشر خطابًا مؤثرًا لجماهير وعناصر روما

قائد فريق روما دانيلي دي روسي ينشر خطابًا وداعيًا لجماهير روما وزملائه في الفريق قبل مباراة الأخيرة بقميص الجياليروسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نشر دانيلي دي روسي قائد فريق روما خطابًا وداعيًا لكل من جماهير ولاعبي وعناصر فريق روما قبل المباراة الأخيرة له بقميص النادي العاصمي.

جاء هذا بحسب ما نشر الموقع الإلكتروني للنادي، حيث توجه دي روسي في ذلك الخطاب بالشكر لكل من عمل معهم في صفوف روما بالسنوات الماضية.

"رغم خيبة الأمل الكبيرة أمام روما وليفربول، لم أفكر أبدًا في ترك برشلونة" 🗨️



🎙️ ميسي pic.twitter.com/UNMNZ6LxHv — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وقال دي روسي: "أرجوكم دعوني أقول شكرًا لكل شخص في روما، كل النساء والرجال الذين عملوا ويستمرون في العمل من أجل الفريق، وكل المدربين الذين شكلوا ملامحي كلاعب وعلموني العديد من الأمور الهامة".

وأضاف: "أشكر أيضًا الطاقم الطبي الذي اعتنى بي في كل الأوقات، وبدونهم لكنت قد غبت عن مباريات عديدة، وزملائي الذين كانوا جزئًا من عملي الذي أستمتع به ومن روتيني اليومي".

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ووجه كلامه لتوتي قائلًا: "لقد كنت قائدًا عظيمًا ولاعب كرة قدم مذهل، وأفضل من ارتدى ذلك القميص، الآن سأمرر شارة القيادة لأليساندرو".

واختتم حديثه موجهًا الشكر لوالدته ولجماهير فريق روما، مؤكدًا أنه دومًا ما اعتبر نفسه واحدًا منهم ومعبرًا عن حبه لهم.