دي روسي يميل للاعتزال والعمل مع مانشيني

نجم الوسط المخضرم قرر التراجع عن الانضمام لفيورنتينا

يميل لاعب الوسط المخضرم دانيلي دي روسي، لرفض العرض المقدم له من فيورنتينا، واعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

دي روسي رحل عن روما خلال سوق الانتقالات الحالي، عقب نهاية عقده مع الذئاب وعدم الاتفاق على تجديده.

اللاعب كان على وشك الانتقال إلى فيورنتينا في صفقة انتقال حر، قبل أن يقوم بتغيير رأيه في اللحظات الأخيرة.

موقع "كالتشيو ميركاتو" كشف عن تخطيط دي روسي للاكتفاء بما قدمه وإنهاء مسيرته الكروية.

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ويهدف بطل العالم مع إيطاليا في 2006، لدخول عالم التدريب في أقرب فترة ممكنة.

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(📽️: IG/paulpogba) pic.twitter.com/ThJoYXnyOz — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

ومن المتوقع أن يتواجد نجم روما السابق في دور تدريبي مع روبرتو مانشيني المدير الفني الحالي لإيطاليا.